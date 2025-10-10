Fallece John Lodge, bajista de The Moody Blues, a los 82 años

John Lodge, cantante y bajista de la icónica banda británica The Moody Blues, falleció "de forma repentina e inesperada" a los 82 años, rodeado de sus familiares cercanos, según confirmó este viernes su familia en un comunicado.

"Con profunda tristeza tenemos que anunciar que John Lodge, nuestro querido esposo, padre, abuelo, suegro y hermano, nos ha sido arrebatado de forma repentina e inesperada", señaló la nota, que recuerda "el amor incondicional por su esposa, Kirsten, su familia, y su pasión por su música y su fe".

Lodge, que se unió al grupo en 1966 junto a Justin Hayward tras la marcha de Denny Laine y Clint Warwick, falleció "tranquilamente rodeado de sus seres queridos y con la música de 'The Everly Brothers' y Buddy Holly", añadió el comunicado.

"Echaremos siempre de menos su amor, su sonrisa, su amabilidad y su apoyo incondicional e infinito. Estamos desconsolados, pero seguiremos adelante con paz, rodeados del amor que él nos tenía a cada uno de nosotros", expresaron sus familiares.

Nacido en Birmingham en 1943, Lodge participó en algunas de las composiciones más conocidas de The Moody Blues, como "Nights In White Satin", "Question" e "Isn't Life Strange", y permaneció en la banda hasta su última actuación en 2018, antes de la muerte de Ray Thomas, uno de los fundadores del grupo.