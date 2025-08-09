Faloon Larraguibel pide ayuda para su amigo Arenito: "Pasa por un momento difícil"

A través de redes sociales, Alexander "Arenito" Núñez, exparticipante del extinto Yingo, reveló esta semana que atraviesa un difícil momento.

Mediante sus historias de Instagram, el recordado personaje explicó que está atravesando una crisis debido a la falta de trabajo.

"No me siento bien, pido sus oraciones. Para los que me preguntan, son muchos problemas y mucho estrés. Llevo mucho tiempo sin trabajo estable, debía pagar el arriendo el día de ayer y no lo he podido pagar y no quiero cambiarme otra vez de lugar, porque me genera más estrés, así que pido sus oraciones para que Dios me ayude, perdón por desahogarme con ustedes", confesó Arenito, dejando sus datos bancarios, pidiendo "perdón a la comunidad y amigos de Instagram".

El llamado de Faloon

Tras estos posteos, Faloon Larraguibel, amiga y excompañera de Núñez en el extinto espacio juvenil, utilizó el jueves la misma red social para referirse a la situación.

"Amigos y amigas de la Quinta Región, hoy quiero pedirles algo desde el corazón. Un gran amigo, mi Alexander Núñez (mi Arenito) está pasando por un momento difícil y necesita trabajo con urgencia. Es una persona comprometida, responsabl y con todas las ganas de salir adelante", escribió la exchica reality.

Bajo esta línea, la finalista de "Palabra de Honor" añadió: "Si alguien tiene o sabe de alguna oportunidad laboral en la Quinta Región en cualquier rubro, por favor escríbanle a su Instagram, todo suma. A veces un simple contacto puede cambiarle la vida a alguien. Ayudémoslo a encontrar ese lugar donde pueda volver a levantarse. Gracias de antemano".