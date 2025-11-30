Familia de Bruce Willis reveló que donará su cerebro a la ciencia cuando muera

Emma Heming, esposa de Bruce Willis, reveló que han decidido donar el cerebro del actor a la ciencia cuando este muera.

En conversación con The Unexpected Journey, la modelo y escritora explicó que la idea detrás de esta acción es contribuir a la investigación de la demencia frontotemporal, enfermedad con la que el intérprete fue diagnosticado en 2023.

En este contexto, Heming dijo que esperan que pueda apoyar el estudio de esta patología neurodegenerativa, ya que el análisis del tejido cerebral post mortem permitirá a los científicos identificar anomalías y mutaciones genéticas asociadas a esta enfermedad, ayudando a mejorar el diagnóstico y futuros tratamientos.

Respecto a la decisión de la familia de enviar al artista a una casa acondicionada para cuidados intensivos, Emma comentó cómo ha sido el proceso para ella y sus hijas.

"Están en duelo. Lo extrañan mucho. Se está perdiendo momentos importantes de sus vidas, y eso es muy duro para ellas", señaló.

De todas formas, la familia suele visitar a Willis constantemente: "Estoy muy agradecida de que, cuando voy allí y le doy un abrazo, tanto si me reconoce como si no, él pueda sentir el amor", dijo Heming en Instagram.