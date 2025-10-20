Fernanda Urrejola se casó con su pareja Francisca Alegría en íntima ceremonia

La actriz Fernanda Urrejola contrajo matrimonio con su pareja Francisca Alegría tras seis años de relación.

La íntima ceremonia quedó registrada por algunos de sus invitados. La actriz Leonor Varela fue una de las personas que publicó una imagen de la pareja, asegurando que la fiesta fue "el matri más lindo que he visto".

"Las amo y las celebro hoy y siempre", agregó Varela junto a un video de la aparición de Urrejola y Alegría en la fiesta.

Por su parte, Isidora Urrejola, también publicó un registro agradeciendo "esta exploración de amor" y asegurando que su hermana y su cuñada son "todo lo que está bien".