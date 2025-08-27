Floyd Levine, actor de "Norbit" y "Qué Pasó Ayer", muere a los 93 años

Floyd Levine, extaxista y actor de reparto en producciones como "Norbit" y "Qué Pasó Ayer", murió a los 93 años.

El deceso del intérprete, ocurrido el domingo, fue confirmado por su nuera, Tracy Robbins, a través de un posteo de Instagram: "Estaba rodeado de su hermosa familia (y probablemente deseando que alguien le trajera un martini). El mejor suegro, abuelo y bromista, Floyd amaba a Frank Sinatra, las películas clásicas y hacer reír a todos", escribió.

Y añadió: "Sé que ya está haciendo reír a los ángeles y otra vez junto a su hermosa esposa Rochelle (dele el mayor apretón de nosotros) No te preocupes, cuidaré de tu bebé siempre y para siempre. Te amo abuelo. Y si... lo hiciste a tu manera hasta el final", cerró.

Nacido en Nueva York en 1932, el artista se desempeñó como taxista para financiar su carrera actoral, iniciando con papeles pequeños en proyectos como "Super Fly", "Death Wish" y "Dog Day Afternoon".

Además, el actor compartió pantalla con su hijo, Brian Robbins -actor, director, productor y hasta hace poco, presidente y director ejecutivo de Paramount Global-, en "Head of the Class". Asimismo, trabajó en producciones donde Robbins se desempeñó como realizador: "Kenan & Kel", "Good Burger", "Norbit", "Meet Dave" y "A Thousand Words".

Con casi 100 créditos actorales, Levine también participó de "Bloodbrothers" (1978), "Night Shift", "Qué Pasó Ayer", "Los Ángeles de Charlie", "Mad About You", entre otros.