Formalizarán a Pangal Andrade y al programa "El Clan" por uso de fuego en un Parque Nacional

El chico reality Pangal Andrade y varios integrantes de su programa "El Clan" fueron denunciados ante la justicia por el uso de fuego en el Parque Nacional Hornopirén en la Región de Los Lagos.

Según detalla The Clinic, Conaf denunció a Andrade y a su equipo ante la fiscalía local, que a su vez determinó formalizar la investigación.

"Conaf Los Lagos a través de su unidad jurídica realizó la denuncia correspondiente bajo el amparo de la Ley 20.653 que prohíbe el uso del fuego dentro de los Parques Nacionales en contra de cinco personas en el Parque Hornopirén", detalló al medio el director regional de la entidad, Marco Inarejo.

Andrade y los integrantes de "El Clan" serán imputados en una audiencia en febrero de 2026 ante el Tribunal de Huailahué.

Al ser consultados sobre la denuncia, el programa de Pangal Andrade desmintió la información entregada por Conaf y aseguran estar conscientes de la prohibición de hacer fuego en un parque nacional.

Sin embargo, en el episodio en el que realizan el recorrido por Hornopirén se puede ver claramente como el chico reality y otras personas encienden una fogata para pasar la noche.

De acuerdo a la legislación, Andrade y el equipo de "El Clan" arriesgan penas que van desde multas hasta presidio menor en su grado medio.