Gabriel Urzúa aclara rumores sobre su relación con María Gracia Omegna

El actor Gabriel Urzúa puso fin a los rumores al aclarar el estatus de su vida amorosa, tras un supuesto quiebre con su colega María Gracia Omegna.

Durante la última emisión de "Fiebre de Baile", programa donde está participando, el intérprete fue consultado por Juan Pablo Queraltó sobre su situación sentimental.

"La Diana (Bolocco) está en su casa, pero ella me mandó un WhatsApp. Estaba muy preocupada. Pero quiere saber si está o no soltero. No sé por qué quiere saber eso", lanzó el comunicador.

Por su parte, el artista dijo: "Les gusta la chimuchina (...) Estoy soltero", confesó.

"Ahora se pueden quedar tranquilos. Diana te puedes quedar tranquila, porque está soltero Gabriel", concluyó Queraltó.

Cabe recordar que las especulaciones iniciaron luego de que Urzúa revelera en dicho espacio que no "convivía con nadie", dejando entrever que su relación con Omegna había llegado a su fin tras tres años juntos.