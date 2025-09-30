Gary Oldman es nombrado caballero del Imperio Británico

El actor Gary Oldman figura en la lista de personalidades británicas que fueron distinguidas este martes por el rey Carlos III de Inglaterra con el título de Caballero del Imperio Británico (KBE, en inglés).

El artista, nacido en Londres, recibió esta distinción en una ceremonia en el Castillo de Windsor por una trayectoria que le ha llevado a interpretar papeles tan dispares como el del primer ministro británico Winston Churchill o el de Sid Vicious, miembro de la banda de punk The Sex Pistols.

Asimismo, Oldman, de 67 años, ha destacado recientemente en la pequeña pantalla al encarnar al agente secreto Jackson Lamb en la serie "Slow Horses" de Apple TV, en un rol que ya exploró como el inolvidable espía George Smiley en el filme "El topo" (2011).

Dar vida a este último personaje, creado por el escritor John le Carré, le valió sendas candidaturas al mejor actor en los premios Oscar y los británicos Bafta, galardones que finalmente ganó en 2018 de la mano de Churchill en "Las horas más oscuras".

Su primera película como director, una obra semiautobiográfica sobre su infancia titulada "Nil By Mouth", se estrenó en 1997 y fue aclamada por la crítica como una película brillante y profundamente emotiva, que le valió dos premios Bafta en 1998 como mejor película británica y mejor guion original.

Entre los condecorados hoy se encuentran asimismo la actriz Samantha Morton, candidata dos veces al Oscar y ganadora de un Bafta, y la futbolista Rachel Daly, integrante de la selección inglesa que ganó la Eurocopa en 2022.