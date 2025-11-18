Gemelas Kessler mueren a los 89 años con suicidio asistido

Un particular final tuvieron las gemelas Alice y Ellen Kessler, quienes fallecieron el mismo día a sus 89 años.

Además de su obvio parecido, las artistas alemanas fueron conocidas por su trabajo como actrices, cantantes y bailarinas tras emigrar a la Alemania Occidental y trabajar en un cabaret en París.

También participaron del conocido festival Eurovisión en 1959, posaron para la revista Playboy y compartieron escena con Frank Sinatra y Harry Belafonte, entre otros.

De acuerdo a medios locales, las hermanas deseaban dejar este mundo juntas por lo que solicitaron un suicidio asistido. Además se reportó que las cenizas de ambas serán depositadas en la misma ánfora.

En Alemania la ley de suicidio asistido es legal desde el año 2020.