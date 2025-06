Hijo de Julián Elfenbein se encuentra en Israel: "Se la ha pasado en refugios y bunkers"

El animador Julián Elfenbein reveló que su hijo se encuentra en Israel, país que se ha visto involucrado en un conflicto bélico estas últimas semanas.

En adelanto del programa "Podemos Hablar" -que se emitirá este viernes por Chilevisión- el comunicador, de origen judío, contó que Benjamín, el mayor de sus retoños "está con un grupo de amigos en una especie de seminario de liderazgo, que dura como un año".

En este contexto, el periodista añadió que el joven "se la ha pasado en refugios, en bunkers, estas últimas dos semanas desde que comenzó el tema con Irán", afirmando además que no ha dormido "como en 3 o 4 días desde que partió esto".

Asimismo, el conductor confesó que ha recibido amenazas a raíz de los numerosos conflictos entre Israel y otros países del medio oriente, afirmando que decidió ausentarse de la Teletón 2023 por este motivo.

"Prefiero no comentar mucho, básicamente para no preocupar a mi mamá que se está enterando, pero sí, he recibido amenazas", declaró Elfenbein.