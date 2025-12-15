"Hoy es Chile": Emilia Dides aclara posteo eliminado en jornada electoral

En el marco del triunfo electoral de José Antonio Kast, la cantante y modelo Emilia Dides quedó en el centro de una polémica tras una publicación realizada en sus redes sociales durante la jornada de votación presidencial.

El mensaje fue difundido poco después de iniciarse el escrutinio del Servel, cuando alrededor de un 5% de las mesas estaban contabilizadas y ya se proyectaba una ventaja relevante entre los candidatos a La Moneda.

En ese contexto, Dides publicó en sus historias de Instagram la frase "hoy es Chile", acompañada de un emoji de la bandera nacional.

La publicación generó reacciones inmediatas y fue interpretada por algunos usuarios como una señal de posicionamiento político. Más tarde, la historia fue eliminada, en medio de una serie de comentarios críticos dirigidos a la artista.

La eliminación del contenido no pasó inadvertida. En publicaciones posteriores del feed, distintos internautas le señalaron directamente la acción y desataron varias discusiones y críticas en su caja de comentarios, como: "Una seguidora menos"; "Con razón perdiste"; "Pedirle apoyo a los gays/Apoyar al presidente que odia a los gays".

La cantante respondió en un post del medio Prensa Chilena, donde explicó: "Solo puse que hoy es chile porque son las elecciones jajaja, no me refería a nada más.

Nunca publico nada de política en redes sociales por esto mismo. Lqm 🇨🇱".