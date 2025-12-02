Ibai alucinó con los completos chilenos: "10 de 10 absoluto"

En su reciente visita a Chile el youtuber español Ibai Llanos probó los completos y no pudo ocultar su gusto por el tradicional plato chileno.

Pese a que hace algunos días aseguró haber sufrido indigestión por comer completos, el europeo volvió a publicar un clip en el que se deshizo en elogios para la preparación, a la que le entregó "un 10 de 10 abolusto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ibai (@ibaillanos)

"Es una auténtica barbaridad porque estoy en Chile comiendo el completo original", dice Ibai desde el Portal ex Bahamondes, uno de los sectores más tradicionales de Santiago para consumir este clásico.

"Tu te comes esto y te vas directo al hospital", advirtió antes de probarlo, pero tras darle una mascada señaló que "es el mejor con diferencia".

"Esto es un 10 de 10 absoluto. Chile y Latinoamérica han acabado oficialmente con mi cambio físico", cerró el español, recordando la operación bariátrica a la que se sometió hace unos años.