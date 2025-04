Influencer Max Valenzuela enfrenta acusación por abuso sexual: "Tengo arraigo nacional"

El influencer y cantante Max Valenzuela, también conocido como Strangehuman, confirmó que enfrenta una grave denuncia por abuso sexual a una menor de edad.

Según se reveló en redes sociales, el joven de 21 años fue acusado de abusar sexualmente de una de sus primas, por lo que se abrió un proceso judicial en su contra.

"Rechazo totalmente las acusaciones que se están haciendo en mi contra. Son falsas y han causado mucho daño a mí y a mi familia. Apenas supe de lo que se me acusaba, fui directamente a la justicia y he colaborado en todo momento para que se aclare la verdad", declaró Valenzuela a través de un comunicado.

En este contexto, el tiktoker enfatizó en que "que alguien haga una denuncia o que haya una investigación no significa que esa persona esté diciendo la verdad".

Asimismo, publicó un vídeo en TikTok donde aclaró algunas especulaciones, confirmando también que se encuentra con arraigo nacional.

"Tengo arraigo nacional, sí. Estoy en un proceso de investigación, a mí no me han sentenciado ni culpado de nada y estoy en Chile, no me estoy escapando. Tengo un abogado, estoy haciéndome cargo de toda la situación. Claramente, yo no hice nada y les dejo esto", cerró.