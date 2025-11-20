Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Inna Moll no logró quedar entre las finalistas de Miss Universo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El concurso, celebrado en Tailandia, con consideró a la chilena entre las cinco más bellas.

Inna Moll no logró quedar entre las finalistas de Miss Universo
En Tailandia tiene escenario la ceremonia final del concurso Miss Universo 2025, y la chilena Inna Moll no logró quedar en la ronda final de las cinco seleccionadas, hasta donde llegaron las represenantes de Tailandia, Turquía, Venezuela, México y Costa de Marfil.

"Han sido días intensos pero hoy vamos a darlo todo porque me siento como si hubiera llegado a una prueba con estudio. Le hemos puesto todo el esfuerzo y todo el cariño", había comentado.

Moll destacó en el desfile de trajes de baño, con un jugado atuendo blanco, que se sumó a la reconocida simpatía que mostró en la previa del evento, que valoraron incluso otras competidoras.

De hecho, tras lucir un bikini, la chilena pasó a la penúltima selección, quedando entre las 12 escogidas para seguir luchando por la corona.

Esta semana Moll desfiló en la competencia con un traje inspirado en las Torres del Paine, "un lugar que representa la grandeza de nuestra tierra y el espíritu indomable de Chile", aseguró en sus redes sociales.

