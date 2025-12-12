José Antonio Neme asegura que votará nulo en segunda vuelta: "Me cansaron los dos candidatos"

El periodista José Antonio Neme aseguró en pantalla que votará nulo en las segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo.

"En lo personal esta campaña me tiene... después del último debate me fui a mirar las Kardashian, porque ya suficiente de conspiraciones, fake news, agresividad, que 'déjame hablar'... toda esa dinámica me parece indigerible, me cansaron los dos", comenzó diciendo en "Mucho Gusto".

Luego relató que hace unos días una persona se le acercó en la vía pública para pedirle que no llamara a votar blanco o nulo en esta elección. Pero Neme estuvo lejos de hacerle caso y sinceró su postura para el balotaje.

"No me interpretan ninguno de los dos y nadie me puede obligar a votar por ninguno de los dos, y no lo haré. No estoy llamando a que nadie haga lo mismo, me importan tres carajos por quien vota usted", agregó.

"Les creo un poco y otro poco no les creo nada. Yo no me voy a hacer cargo de los errores, los tropiezos, los desajustes y las promesas incumplidas de ninguna de las dos campañas. Me parece que ambas tienen una plataforma sumamente frágil y ninguna de las dos me da garantías de éxito", concluyó Neme en su "salida del clóset político".