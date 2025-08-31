Juan David Rodríguez reapareció en medio de acusaciones por "papito corazón" y explicó examen de paternidad

El ex cantante "Rojo" Juan David Rodríguez reapareció en medio de las acusaciones de no pago de la pensión alimenticia de su hijo de tres años y explicó por qué exigió un examen de paternidad.

Rodríguez fue denunciado por su expareja Yamila Rosales por una deuda de pensión alimenticia que ascendía a más de $800 mil, pero al no concretarse el pago la justicia había dictaminado una orden de arresto nocturno contra la voz de "La lombriz".

Sin embargo en conversación con "Only Fama" Juan David negó su situción judicial: "se supone que no (está con orden de arresto), porque ya está cancelado el monto de la pensión provisoria que habían puesto en abril". "Me pude conseguir plata ayer y la cancelé hoy día", agregó.

"Yo decidí llegar a esta instancia porque todas las citaciones de juicio nunca me llegaban a mi casa, llegaban a la casa de mi hermana, y ahí aplacé, aplacé y aplacé. Yamila sabe donde vivo, vivió acá conmigo, entonces es algo raro, ¿no?", cuestionó Rodríguez.

El examen de ADN

En la misma entrevista Juan David Rodríguez negó ser el padre del niño y apuntó a su expareja: "Ella (Rosales) me destruyó la vida, fui la burla de muchas personas, me costó mucho recuperarme de esto. Me sentí un imbécil durante nueve meses, y después, un par de meses más que ya no pudo ser", indicó.

"Cuando nació (el niño) me di cuenta que no era mío. Después hicimos un ADN que son esos examenes con cotonito que no tienen... ante mis ojos, no es fidedigno. De hecho, abajo dice 'este documento no sirve para trámites judiciales'", aseguró sobre su rechazo al resultado positivo de esta prueba.

En ese sentido realizó una insólita explicación y apuntó a sus rasgos: "Tengo nueve sobrinos, tengo cuatro hermanas, tengo primos, primos lejanos y la sangre es sangre. Los rasgos son rasgos y el corazón late".

"Yo no voy a sacrificar el tiempo de mi hija por un niño que ni siquiera tiene la voluntad de hacerme un ADN para demostrarme que es mi hijo", concluyó.