Kaminski llega a la TV con millonario pago por entrevista

El animador Francisco Kaminski, ahora protagonista de un caso que mezcla aspectos de farándula con otros policiales, "contará toda su verdad" en el programa "Onle Fama" de Mega, pero a cambio de un importante pago.

De acuerdo a programas de espectáculos, el ahora exLa Red y exRadio Corazón cobró 15 millones de pesos por la "exclusiva" e incluso intentó vetar un tema en particular de la pauta de preguntas.

Según contaron en el programa "Zona de Estrellas", el invitado no quería hablar en cámara de su relación sentimental con Camila Andrade, la que estaría en medio de una crisis, algo que la producción no aceptó.

Kaminski protagonizó meses atrás una mediática separación de Carla Jara, justamente a raíz de que se conoció de la relación paralela que llevaba con Andrade.

Luego, su nombre apareció en medio de la investigación por el crimen del llamado "rey de Meiggs", de quien apareció como deudor, desencadenándose una serie de acusaciones sobre no pago de grandes sumas de dinero que solicitó a otras personas.