Karla Melo celebra exitosa operación tras diagnóstico de cáncer: "Tuve miedo"
La actriz reveló que se sometió a una masectomía parcial.
La actriz Karla Melo celebró llevar un mes sin quimioterapias, además de revelar que se sometió a una masectomía parcial.
La intérprete, que fue diagnosticada con cáncer de mama triple negativo a inicios de año, compartió registros de la cirugía en su cuenta de Instagram.
"Ya llevo un mes sin quimios y además me operaron. Tuve miedo, dudas y nervios, pero como dice mi canción 'SERÉ FUERTE Y ENFRENTARÉ MIS TEMORES'", partió diciendo la también cantante.
Bajo esta línea, la artista confesó que nunca había sido operada "y estaba súper asustada pero he recibido muchas bendiciones por encontrarme con personas tan cálidas, los doctores, enfermeras, tens, el anestesista que me hizo reír hasta el momento en que me dormí, todos fueron bakanes!!! Gracias por cuidarme con tanta humanidad".
"Cuando desperté y me dijeron: Karla salió todo bien! Perfecto! Sentí una alegría enorme, una esperanza de que todo va a estar bien EN SERIO, y agradecí por todo lo que he recibido este año, cada terapia, cada abrazo, cada palabra, mensaje, energía positiva, me ha empujado para llegar hasta donde estoy ahora", agregó.
Finalmente, Melo señaló que "aunque el tumor haya desaparecido", la cirugía "se hace igual, ahora queda esperar el resultado de esa biopsia. Vamos GUERRERAS que ganamos", sentenció.