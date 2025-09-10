Karla Melo celebra notable mejoría en su salud: "Ya no hay cáncer en mi cuerpo"

La actriz y cantante Karla Melo anunció, justo en el día de su cumpleaños, una notable mejoría en su salud y reveló que ya no padece cáncer.

"El mejor regalo de cumpleaños que pude recibir es el resultado de mi examen y es que ya no hay cáncer en mi cuerpo", celebró Melo en sus redes sociales este martes 9 de septiembre, justo cuando cumplió 39 años.

"Gracias vida, gracias Dios, gracias a todas las personas que me rodean que han sido fundamentales y especiales en este camino!! Aún asimilando todo", agregó la voz de "Voh No Sabí Querer".

Karla Melo dio a conocer en marzo de 2025 su diagnóstico de cáncer de mama triple negativo, el cual fue detectado en fase 1. "¡Cuídense! ¡Tóquense! ¡Háganse exámenes! Una detección temprana es importante", recomendó la actriz de "El Reemplazante" en aquella ocasión.