Karol Dance lanza polémico comentario sobre el aborto: "Hazte cargo sola"

El animador Karol Lucero volvió a encender las redes con una polémica opinión sobre el aborto y la paternidad.

Durante su programa de YouTube "Un Día +", el comunicador reflexionó sobre la opción de legislar sobre la interrupción voluntaria del embarazo en Chile, proponiendo una alternativa para los hombres que no deseen ser padres.

"¿Sería justo que un hombre pudiese renunciar a la paternidad o a hacerse responsable si él no quiere? Pero ojo, lo pondría como una condición solo desde el momento de cuando va a nacer", lanzó.

En este contexto, el ex Yingo añadió: "O sea, no puedes renunciar a la paternidad a los 3 años... que esto se resuelva cuando ambos deciden ser padres, o cuando la mujer dice 'yo lo voy a tener, aunque tú no lo quieras'. Entonces si lo decides así, ven y firma este papel diciendo que no me vas a necesitar a mí (los hombres )".

"Las mujeres lucharon por muchos años la idea del aborto libre, entonces como no vas a tener mi apoyo, abórtalo si quieres, y si no quieres abortar hazte cargo sola. Porque si yo como hombre quiero tenerlo, y tú no, cagué", complementó, indicando que "la decisión de ser padres debe ser de los dos, el hombre y la mujer deberían tener la misma opción de decidir".

Finalmente, Lucero admitió que cada vez que ha dado su punto de vista "me han hecho entender que estoy equivocado en esta materia. Que estoy mal, que al final es la mujer la que más sufre".