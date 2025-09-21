Kathy Salosny se sincera: Me tratan de lesbiana y me enferma eso

La actriz y conductora Kathy Salosny participó en el capítulo final del estelar "Only Friends" de Mega, ocasión en que habló con sinceridad sobre su orientación sexual.

En su libro "El abuso no es un espectáculo", Salosny menciona que le gustaría "tener un compañero, o una compañera" y que no se define con una etiqueta sexual específica.

Consultada sobre esto, afirmó que "una tiene la cabeza abierta a vivir la experiencia que aparezca, ¿por qué cerrarse a la posibilidad? (...) uno finalmente se enamora de las personas". Además, explicó claramente que no quiere que la califiquen con alguna etiqueta: "Yo no quiero que me digan si soy gay o lesbiana, yo me enamoro de las personas; si es mujer, me enamoro de una mujer, y si es un hombre, bueno, pero es la persona".

Salosny también reveló que actualmente no tiene pareja y, debido a eso y a que no tiene hijos, ha sido objeto de comentarios y etiquetas. "Hay algo que pasa mucho acá, no sé si en otros lados, pero necesitan etiquetarte en algo. Como yo no tengo pareja ni hijos, entonces concluyen que soy lesbiana, y eso me enferma, andan cuchicheando", confesó.

Reconoció que sí tuvo una experiencia romántica con una mujer, pero que en ese momento no se sintió cómoda. Sin embargo, enfatizó que busca vivir con "una mayor libertad para vivir la vida", dejando espacio para lo que el futuro le depare.