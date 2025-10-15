Kevin Federline revela la infidelidad de Britney Spears con una bailarina
En el lanzamiento de su nuevo libro, el exesposo de la cantante expuso algunos pasajes de su relación.
El exesposo de la cantante y DJ Kevin Federline publicará próximamente su libro de memorias, "You Thought You Knew", donde comparte episodios inéditos de su vida junto a Britney Spears, con quien estuvo casado entre 2004 y 2006.
En un adelanto difundido por Us Weekly, el músico relata el momento en que descubrió a la artista engañándolo, en un episodio ocurrido en mayo de 2004, durante la gira "Onyx Hotel Tour", apenas un mes después de haberse conocido. La pareja salió a celebrar con bailarines y músicos tras un concierto en Ámsterdam.
"Con el paso del tiempo, empecé a preguntarme por qué tardaba tanto", escribió Federline. Al buscarla, se encontró con una escena inesperada: "Allí estaba con una de las bailarinas. Britney estaba entre sus piernas, con las manos en la cara. Se estaban besando a fondo", relató.
Al ver esto, Federline quiso marcharse, pero la cantante le "empezó a pedir perdón, a prometer que no volvería a ocurrir, que no se daba cuenta de lo muy en serio que me tomaba lo nuestro". Decidieron continuar la relación bajo una condición: "Le dije que no estaba interesado en una relación que involucrara a más de dos personas".
La pareja se casó en septiembre de 2004, aunque la relación volvió a tambalear cuando Federline la sorprendió hablando con su exnovio Justin Timberlake un día antes del matrimonio. Aun así, tuvieron dos hijos: Sean Preston y Jayden James, nacidos en 2005 y 2006.
El matrimonio terminó poco después del nacimiento de Jayden, tras una solicitud de divorcio presentada por Spears por "diferencias irreconciliables".
Sobre este escrito, un representante de Spears comentó a Page Six que la artista "está muy molesta" por la publicación, señalando que "una vez más, otros se están beneficiando de su nombre".