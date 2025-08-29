Kike Morandé envió emotiva dedicatoria a Christian Henríquez "Ruperto" en "Detrás del Muro"

Un emotivo saludo envió Kike Morandé al comediante Christian Henríquez "Ruperto" por el sensible fallecimiento de su madre.

En el más reciente episodio de "Detrás del Muro", el animador se tomó unos minutos para hablarle a su compañero a través de la pantalla. "Antes de sentarme, le quiero mandar un saludo muy sentido y de compañía total a nuestro Christian Henríquez, Ruperto, que sufrió la muerte de su señora madre", dijo Morandé.

"Desgraciadamente no hemos podido estar con él. Fue en Antofagasta, después fue en Villa Alemana. No hemos podido acompañarte y abrazarte, pero nuestro corazón y nuestra fuerza está contigo", agregó.

El conductor también dedicó el capítulo al intérprete de "Ruperto", a quien mandó "todo el abrazo que puedas recibir y todas las buenas intenciones nuestras".

"Usted sabe que hay una frase muy típica en el mundo del cine y el teatro: 'The Show Must Go On', que significa 'el show debe continuar'. Y eso vamos a hacer en tu honor, querido Ruperto", concluyó.

Hace unos días Christian Henríquez comunicó en sus redes sociales el fallecimiento de su madre tras una larga enfermedad. "Estoy roto por dentro, pero orgulloso de ti", declaró el humorista en aquella oportunidad.