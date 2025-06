La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, ha tenido que estar atenta al difícil sistema frontal que afecta a varias zonas del país.

Luego de una de sus apariciones en televisión, un usuario de X le envió un mensaje despectivo: "¿Cómo no buscan a un/una meteorólogo más capacitado? Tienen a esta rubia w...".

La egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valparaíso no tardó en responderle al usuario.

"Estimado, no hable sin informarse. Soy la única meteoróloga chilena reconocida internacionalmente, ganadora de dos premios Emmy en EE. UU. No hable tonteras. Si le diera mi currículum, se impresionaría, pero ¿para qué perder el tiempo? Saludos y no sea tan amargo", escribió, y obtuvo más de 400 'me gusta'.

"Era responderle, querida, no procesarlo en la Moulinex", dijo un seguidor en apoyo a Göhler.