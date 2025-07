"La que come callada...": Daniela Aránguiz reveló infidelidad en icónica pareja de "Mekano"

Casi 30 años después de su estreno, el icónico programa "Mekano" sigue guardando varios secretos del detrás de cámara y de sus recordados integrantes.

Una de ellas es Daniela Aránguiz, quien se encargó de destapar y confirmar un desconocido triángulo amoroso ocurrido en aquella época.

Fue en el programa "Only Fama" donde Michael Roldán lanzó esta bomba y "encaró" a Aránguiz para que reconociera su participación. "A mí me contaron que en 'Mekano' usted conoció los labios de un rubio muy apetecido. Estoy hablando de Philippe Trillat, pololo histórico de Carla Jara", le dijo Roldán a una descolocada Aránguiz.

Triángulo amoroso de Mekano

Pese al sorpresivo enunciado, Daniela Aránguiz tomó la palabra y aseguró que "les voy a decir la verdad porque yo no miento". "Porque ahí tendrías dos cosas en común con Carlita Jara, al hermano Peralta y a Trillat", le replicó Roldán.

"No quiero contar esto... Philippe Trillat le fue infiel a Carla Jara conmigo", confesó Aránguiz, agregando que "la que come callada, come dos veces".