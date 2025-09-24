Laura Prieto aclaró situación de salud tras errático live: "Fue muy fuerte verme así"

La actriz Laura Prieto volvió a sus redes sociales para aclarar el origen de la errática transmisión en vivo que realizó el fin de semana y donde criticó duramente a una expareja.

Hace unos días la uruguaya apareció en su cuenta de TikTok con un confuso discurso sobre una antigua relación y con claros problemas para comunicarse. El clip se viralizó rápidamente y su equipo tuvo que salir a explicar que Prieto se encontraba en un tratamiento de salud mental.

Ahora fue la misma Laura Prieto quien publicó un video entregando detalles de la situación y aseguró que "tuve que ir a la clínica por un cuadro de influenza y me suministraron algunos antihistamínicos y, como muchos saben, tengo problemas de salud mental".

"El problema es que esos antihistamínicos con mis estabilizadores de ánimo afectaron mi sistema nervioso central, perdí el norte y estaba sola en mi casa e hice ese live, ni yo me acordaba de lo que hablé", agregó.

Además pidió disculpas "si hablé mal de alguien o si ofendí a alguien" e hizo un llamado a atender la salud mental.

"El dolor de verme así en ese estado fue muy fuerte, muy shockeante, no es algo que yo haya querido hacer", concluyó.