“Le hice daño a la persona que amo”: Karol Lucero se sincera sobre su infidelidad

Tal como había adelantado, Karol Lucero ofreció una entrevista en el programa Onlyfama, instancia en la que entregó su versión sobre la infidelidad a Fran Virgilio, con quien contrajo matrimonio en 2024.

Durante la conversación con los periodistas José Antonio Neme y Francisca García-Huidobro, el exchico Yingo fue consultado acerca de las razones que lo llevaron a involucrarse con la exfuncionaria de Carabineros y DJ Isi Block.

Al respecto, reconoció: "es una pregunta que yo me he hecho todos los días desde que esto ocurrió. Es difícil de dar una explicación, no buscaba nada, no tiene una lógica, no es algo que me faltara, es una estupidez que realicé, es una muy mala decisión que tomé".

Lucero descartó la existencia de otras personas en su vida sentimental y aseguró que se trató de la primera vez que incurrió en una situación de este tipo. "Esto no ha ocurrido más veces (...) Mi intención no es centrarme en lo que ella pueda decir, acá se está cuestionando, se me está juzgando porque realmente hice algo que es dañino", indicó.

En esa misma línea, admitió la responsabilidad de sus actos y manifestó: "Le hice daño a la persona que amo, a la persona que ha estado conmigo siempre. En los momentos más difíciles siempre estuvo ahí para acompañarme, no lo merecía".

Sobre su vínculo con Isi Block, precisó que el contacto entre ambos fue acotado: "unas ocho veces", y calificó lo ocurrido como "un acto completamente deshonroso, irresponsable, ni siquiera me cuidé, ni en mi periodo de adolescente".

Píldora del día después

El comunicador también confirmó haber realizado una transferencia de dinero a la DJ para que adquiriera la píldora del día después. "A mí me dijo que lo hizo, por eso hay una trasferencia", explicó.

Finalmente, ante la eventualidad de un embarazo, enfatizó que asumiría dos medidas concretas: "Una es pedirle una prueba de ADN, la segunda, si es cierto, es hacerme responsable".