Lorena Capetillo responde a absurda funa: fue confundida con mujer que no pagó un delivery

Este lunes, Lorena Capetillo compartió un vídeo para defenderse de una absurda funa que circula en redes sociales.

A través de Instagram, la actriz reveló que había recibido una gran cantidad de mensajes de odio y amenazas: "Comencé a recibir insistentes mensajes que decían 'paga el delivery' y otros mensajes también: 'asco de persona', 'abusadora', 'muerta de hambre''", reveló.

Tras no saber de dónde venía el odio, la intérprete de "Perdona Nuestros Pecados" decidió investigar: "Les escribí a algunas de las personas que me habían dejado mensajes, pidiéndole un poquito más de contexto para que me explicaran por qué me estaban acusando de algo que yo no había hecho", relató.

Posteriormente, uno de los usuarios le envió el vídeo de una mujer que negaba a pagar el delivery a un repartidor, alegando que se trataba de ella.

No obstante, el hecho registrado en el clip había ocurrido en Perú y claramente, la mujer de las imágenes no era la actriz, quien indicó que la confusión se habría dado al tener nombres parecidos.

Finlamente, Capetillo reflexionó: "La gravedad de este asunto, además de implicar a una persona inocente en un asunto que no le corresponde, es la violencia desmedida de parte de las personas", agregó, mencionando también que espera las disculpas de quienes la acusaron falsamente.