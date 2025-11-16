Luksic fue a votar y en redes lo compararon con "Parived"
El dueño de Canal 13 sufragó en Aysén y su look no pasó desapercibido.
El dueño de Canal 13 sufragó en Aysén y su look no pasó desapercibido.
El multimillonario Andrónico Luksic, propietario de Canal 13 y varias otras empresas, compartió en redes sociales imágenes de su votación en Villa O'Higgins, en la Región de Aysén, y causó revuelo.
Y es que la apariencia del también dueño del Banco de Chile o la Compañía de Cervecerías Unidas no pasó desapercibida, generando comentarios por sus jeans, su camisa "leñadora" y el pelo con una cola.
"Se las da de Inti-Illimani histórico", "viejito lolein" y varias referencias a "Parived" fueron parte de los comentarios, pues muchos notaron algún parecido con Marco Antonio López, expareja de Tonka Tomicic.
De vuelta en mi querida Villa O'Higgins , ya con el deber cívico cumplido !! Que Chile viva hoy una jornada electoral tranquila y en paz . Independiente de quiénes sean los candidatos que pasen a la segunda vuelta , espero que sea lo mejor para Chile , y que quienes hoy resulten… pic.twitter.com/82DQVUpFXQ— Andrónico Luksic C. (@aluksicc) November 16, 2025