Tópicos: Magazine | Personajes

Luksic fue a votar y en redes lo compararon con "Parived"

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El dueño de Canal 13 sufragó en Aysén y su look no pasó desapercibido.

El multimillonario Andrónico Luksic, propietario de Canal 13 y varias otras empresas, compartió en redes sociales imágenes de su votación en Villa O'Higgins, en la Región de Aysén, y causó revuelo.

Y es que la apariencia del también dueño del Banco de Chile o la Compañía de Cervecerías Unidas no pasó desapercibida, generando comentarios por sus jeans, su camisa "leñadora" y el pelo con una cola.

"Se las da de Inti-Illimani histórico", "viejito lolein" y varias referencias a "Parived" fueron parte de los comentarios, pues muchos notaron algún parecido con Marco Antonio López, expareja de Tonka Tomicic.

