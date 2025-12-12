Síguenos:
Mane Swett recibió positiva noticia en juicio por el cuidado de su hijo en Estados Unidos

La actriz chilena lleva varios años sin poder ver a su hijo.

La actriz Mane Swett recibió una positiva noticia en medio del juicio por el cuidado personal de su hijo, quien actualmente reside con su padre en Estados Unidos.

Pese a haber perdido definitivamente el cuidado personal del niño en octubre pasado, una ventana de esperanza se abrió luego de que el equipo legal de John Bowe, su expareja y padre del niño, realizará un procedimiento de manera equivocada.

Debido a esto la Corte Suprema de Nueva York decidió emitir una resolución que anula su propio fallo anterior, el cual le otorgaba la tuición completa a Bowe.

Según explicó la periodista Cecilia Gutiérrez en sus redes sociales, la decisión de la Suprema se basó en un error del equipo de Bowe: Swett no fue notificada para asistir a una de las audiencias del juicio, lo que la perjudicó a ojos de la justicia

"Es una noticia bastante positiva para Mane Swett", agregó Gutiérrez, quien también indicó que "por ahora no se sabe bien qué va a pasar, si se va a repetir el juicio o si se va a hacer uno nuevo".

