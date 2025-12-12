Mane Swett recibió positiva noticia en juicio por el cuidado de su hijo en Estados Unidos

La actriz Mane Swett recibió una positiva noticia en medio del juicio por el cuidado personal de su hijo, quien actualmente reside con su padre en Estados Unidos.

Pese a haber perdido definitivamente el cuidado personal del niño en octubre pasado, una ventana de esperanza se abrió luego de que el equipo legal de John Bowe, su expareja y padre del niño, realizará un procedimiento de manera equivocada.

Debido a esto la Corte Suprema de Nueva York decidió emitir una resolución que anula su propio fallo anterior, el cual le otorgaba la tuición completa a Bowe.

Según explicó la periodista Cecilia Gutiérrez en sus redes sociales, la decisión de la Suprema se basó en un error del equipo de Bowe: Swett no fue notificada para asistir a una de las audiencias del juicio, lo que la perjudicó a ojos de la justicia

"Es una noticia bastante positiva para Mane Swett", agregó Gutiérrez, quien también indicó que "por ahora no se sabe bien qué va a pasar, si se va a repetir el juicio o si se va a hacer uno nuevo".