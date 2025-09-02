María Antonieta de las Nieves "La Chilindrina" sufrió dura caída mientras veía obra de Mon Laferte

La actriz María Antonieta de las Nieves, recordada por su papel de "La Chilindrina" en "El Chavo del 8", sufrió un duro accidente en un teatro mexicano.

La intérprete acudió al Teatro de los Insurgentes para disfrutar de una función de "Cabaret", la obra que la chilena Mon Laferte está presentando en México.

Tal como consta en un video que circula en redes sociales, De las Nieves se desplazaba sola por una escalera hacia a uno de los asientos del recinto cuando tropezó y cayó estrepitosamente.

Rápidamente dos mujeres del público se pararon para auxiliar a "La Chilindrina", quien rápidamente se incorporó sin aparentes lesiones.

Este año la actriz de 78 años estuvo hospitalizada debido a una fatiga generalizada en su cuerpo.