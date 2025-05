María Colores revela que ex de Iván Núñez la acosa tras beso con el periodista

La cantante María Colores acusó estar siendo hostigada por la expareja de Iván Núñez, luego de protagonizar una cariñosa escena con el periodista en uno de sus shows.

En conversación con "Primer Plano" de CHV, la artista nacional recordó cuando compartió un beso con el rostro de TVN tras invitarlo al escenario en una de sus presentaciones en el Club Amanda, registros que se viralizaron.

Sin embargo, estas imágenes molestaron a Thaís Jordao, madre del hijo menor del comunicador, quien comenzó a enviarle agresivos mensajes a la cantautora.

"Yo nunca pensé que me iba a escribir ella a mí. Empezó a invadir a un amigo, a mandar puteadas hacia mí y a mi amigo de una manera muy agresiva y ahí dije 'esto ya es demasiado'. Me colmó la paciencia. Dije, '¿quieres jugar?, entonces juguemos'", dijo Colores al programa de farándula.

Por su parte, Jordao calificó a a cantante como "una persona aprovechadora" y que está "colgándose" de Núñez para dar a conocer su trabajo.

"Está claro que sí. Yo no tengo nada que ver con ellos. Si tú quieres ser narcisista y manipular a la gente, hazlo desde tu perspectiva y deja que la gente piense lo que quiera", declaró la brasileña al espacio televisivo.

En tanto, la artista indicó que, pese a la cercanía que tuvo con el comunicador durante el evento, no están en una relación sentimental: "No estoy con él, para nada, no ha pasado nada con él", afirmó.