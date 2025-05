María José Prieto tras fallo sobre Cristián Campos: "Yo confío plenamente en él"

La pareja de Cristián Campos, María José Prieto, se refirió al sobreseimiento del actor en su causa judicial, pese a la comprobación de los hechos denunciados.

En entrevista con Onlyfama, la actriz dijo estar sorprendida por contenido del fallo: "La verdad es que yo confío plenamente en Cristián, pero estamos un poco... bueno, los fallos pueden decir lo que quieran, pero estamos un poco consternados por el contenido del fallo".

Además, acusó que "una sociedad que juzga una persona sin tener pruebas, sino que con base en ideologías, a principios, es una sociedad del terror, una sociedad del miedo, porque se puede juzgar y condenar a cualquier persona, entonces no estamos hablando de una sociedad democrática".

Reconoció que junto a su pareja estan analizando el fallo de 230 páginas y que se encuentran "estudiándolo y viendo, porque no logramos entender un poco eso y por supuesto que vamos a apelar".

Agregó que "es bien inusual un fallo de 230 páginas y como te digo, en cuanto hay como de testimonio de una persona, contra la otra, no existe, no hay pruebas y bueno, en fin, no quiero extenderme más".