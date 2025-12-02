María José Quiroz revela desconocido vínculo con Zalo Reyes

La actriz y comediante María José Quiroz reveló su desconocido vínculo con el cantante Zalo Reyes, fallecido en agosto de 2022.

Durante la última emisión de "Fiebre de Baile", la integrante de "Detrás del Muro" bailó al ritmo de "Mi Prisonera", tema que no fue escogido al azar.

"Elegimos esta canción porque yo me crié como sobrina del Zalo Reyes. Sobrina política", confesó.

En este contexto, la intérprete explicó que tuvo una cercana relación con el "Gorrión de Conchalí" durante su infacia: "Nosotros vivíamos al frente desde que yo tengo uso de razón, entonces todas mis fiestas familiares eran con ellos, con el tío Zalo y la tía Yola".

Además, la figura televisiva contó una divertida anécdota con el hijo del músico: "Me crié con su hijo, con el Borito. Él me gustaba un poquito, y de hecho cuando yo no quería almorzar, mi mamá lo mandaba a buscar y él se paraba al frente y yo ahí comía", dijo entre risas.

Finalmente, Quiroz señaló que su presentación era una forma de rendirle homenaje al artista: "Me crié con todas sus canciones, entonces su partida fue emblemática, fue dura para todos y por eso quise hacerle este homenaje a la tía y a él", sentenció.