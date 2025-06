Mariana Derderián aclaró llamado público a Don Francisco: "El silencio es una respuesta"

La actriz Mariana Derderián reapareció en redes sociales para aclarar su mensaje hacia Don Francisco, a quien llamó a pronunciarse respecto al conflicto en la Franja de Gaza.

Fue hace unas semanas que la intérprete de "Floribella" invitó al legendario animador a alzar la voz por los niños palestinos, posteo por el que recibió varias críticas y reacciones.

Ahora, mediante un vídeo en Instagram, la también conductora de televisión explicó: "Mi intención era un poco que la gente que mueve masas en nuestro país, que la gente que es influencer, conductores, comunicadores, actores, artistas, todos nos manifestáramos con respecto al genocidio que está ocurriendo en Gaza".

"Que todos tomáramos una postura porque no podemos hacer vista gorda y este no es un momento para ser ambiguos", añadió la artista.

Bajo esta línea, la comunicadora hizo una reflexión, indicando que "el silencio es una respuesta sumamente contundente y todas las personas que están en silencio, uno puede concluir, ¿verdad? No tenemos que ser muy brillantes. Pero ya está".

"No nos apuntemos más con el dedo porque no sacamos nada. No sacamos nada y mi invitación sigue siendo la misma", cerró Derderián.