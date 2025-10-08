Martín Cárcamo recuerda a Felipe Camiroaga en su cumpleaños: "Un abrazo al cielo"

El animador Martín Cárcamo compartió un sentido homenaje a Felipe Camiroaga por su cumpleaños.

A través de Instagram, el rostro de Canal 13 compartió una inédita imagen junto a su colega y amigo, fallecido en la tragedia aérea de Juan Fernández en 2011.

"Así te recuerdo querido Felipe. Jugando ,disfrazados ,riéndonos ... Siempre inventando cosas nuevas", escribió en la descripción de la postal, donde parecen estar en un sketch.

Y agregó: "Feliz cumpleaños querido amigo. Un abrazo al cielo #59años", haciendo referencia a la edad que la querida figura pública hubiera cumplido.

"Eran la mejor dupla"; "Cómo no recordar las aventuras de ustedes de ustedes, eran una excelente dupla"; "Los veía todos los días con mi hijo"; "Feliz cumpleaños, el cielo tiene al mejor"; "Gracias por recordarlo siempre", comentaron los seguidores de Cárcamo.