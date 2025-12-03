Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago31.5°
Humedad23%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Magazine | Personajes

Más de 200 figuras de la cultura y de las artes firman carta en respaldo a Jeannette Jara

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

En la misiva, figuran los nombres de Amparo Noguera, Alfredo Castro, Alejandro Zambra, Faride Zerán, entre otros.

Más de 200 figuras de la cultura y de las artes firman carta en respaldo a Jeannette Jara
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

A casi 10 días de la segunda vuelta presidencial, un grupo de más de 200 artistas y figuras ligadas a la cultura difundieron una carta en respaldo a la candidatura de Jeannette Jara. 

El documento, firmado por 236 nombres de periodistas, poetas, actores, cineastas, escritores, entre otros, señala que, en el próximo balotaje -donde Jara disputará la presidencia con José Antonio Kast-, perciben una serie de riesgos para la democracia y las artes. 

"Desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio, que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática", escribieron. 

Y añadieron "ante este escenario no nos mantenemos al margen y llamamos a defender al pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas".

"Es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista. Debemos seguir defendiendo, como tantas otras veces, la democracia como elemento esencial para el florecimiento del pensamiento crítico y la creación".

Entre los firmantes de la misiva, figuran actores como Alfredo Castro, Daniela Ramírez, Amparo Noguera y Francisco Reyes; la Premio Nacional de Periodismo Faride Zerán; los escritores Alejandro Zambra y Zuleta Vásquez; el poeta Raúl Zurita; los cineastas Patricio Guzmán y Gonzalo Justiniano, entre otros. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada