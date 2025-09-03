Mauricio Correa relató desconocida anécdota de Camiroaga en Viña 2010: casi se va detenido

Este martes 2 de septiembre, se cumplieron 14 años de la tragedia de Juan Fernández, accidente aéreo en el que veintiún personas, incluido Felipe Camiroaga, perdieron la vida.

En este contexto, Mauricio Correa, exdirector del "Matinal Buenos Días a Todos", reveló una desconocida anécdota del animador, quien estuvo a punto de ser detenido mientras animaba el Festival de Viña 2010.

"El día de la gala del Festival de Viña, cuando Chilevisión y Carlos Valencia aún no inventaban la gala, nos habían pasado un auto descapotable para que él (Felipe) fuera con Soledad Onetto a dar una vuelta por el hotel", partió contando.

Y en este contexto, añadió: "Felipe dio esta vuelta, y como se creía muy bueno para manejar, la terminó y subió rápido. Llegan los Carabineros a buscarlo (para llevarlo) preso. Pensamos que era un cámara indiscreta, había dos Carabineros muy plantados".

Respecto a los motivos, el periodista señaló que el comunicador "pasó encima del empeine de un Carabinero que estaba ahí. Tratamos de convencer a los Carabineros, pero decían 'no, no y no'. Después con la alcaldesa Virginia Reginato, pero seguían negándose. Debían detenerlo por protocolo"

Finalmente, Correa señaló que Camiroaga -quien actuó con tranquilidad ante la situación- llegó a un acuerdo con los uniformados. "Felipe iba a ir a visitar al carabinero a la mañana siguiente, y firmar a la comisaría de Viña", cerró el director televisivo.