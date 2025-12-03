Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Médico que vendió drogas a Matthew Perry fue sentenciado a prisión

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El actor murió en octubre de 2023 por una sobredosis.

Médico que vendió drogas a Matthew Perry fue sentenciado a prisión
La justicia de California condenó al médico que vendió ketamina a Matthew Perry fue sentenciado a 30 meses en una prisión federal.

En la lectura de su sentencia el doctor Salvador Plasencia le pidió disculpas a la familia de Perry: "Le fallé al señor Perry y a su familia, debí haberlo protegido", dijo el médico.

Plasencia se había declarado culpable en junio pasado de haberle vendido ketamina a Matthew Perry en cuatro oportunidades, aunque se determinó que no fue responsable en la dosis que le quitó la vida al ex "Friends".

Pese a que la parte querellante pedía tres años de cárcel, la justicia estableció que debía cumplir dos años y medio (30 meses) en prisión.

