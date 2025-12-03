Médico que vendió drogas a Matthew Perry fue sentenciado a prisión
El actor murió en octubre de 2023 por una sobredosis.
El actor murió en octubre de 2023 por una sobredosis.
La justicia de California condenó al médico que vendió ketamina a Matthew Perry fue sentenciado a 30 meses en una prisión federal.
En la lectura de su sentencia el doctor Salvador Plasencia le pidió disculpas a la familia de Perry: "Le fallé al señor Perry y a su familia, debí haberlo protegido", dijo el médico.
Plasencia se había declarado culpable en junio pasado de haberle vendido ketamina a Matthew Perry en cuatro oportunidades, aunque se determinó que no fue responsable en la dosis que le quitó la vida al ex "Friends".
Pese a que la parte querellante pedía tres años de cárcel, la justicia estableció que debía cumplir dos años y medio (30 meses) en prisión.