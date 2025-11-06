Meghan Markle regresa a la actuación: Será su primer trabajo tras convertirse en duquesa de Sussex

Por primera vez desde su matrimonio con el Príncipe Harry en 2018, Meghan Markle volverá a trabajar como actriz para una nueva producción.

El mismo año de su casamiento Markle anunció su salida de la serie "Suits" tras protagonizarla durante siete temporadas, y desde entonces no ha vuelto a actuar.

Según detalla Deadline, la estadounidense será parte del elenco de "Close Personal Friends", una nueva película de Amazon MGM Studios que tendrá como protagonistas a Brie Larson, Lily Collins y Jack Quaid.

De acuerdo a su sinopsis, esta película seguirá a "dos parejas: una famosa y una que no lo es, que se conocen en Santa Barbara y rápidamente se convierten en amigos".

En los últimos años, y tras convertirse en duquesa de Sussex, Meghan Markle y Harry firmaron un millonario acuerdo con Netflix para la producción de múltiples contenidos. Uno de ellos fue el programa de cocina "With Love, Meghan", el cual recibió críticas negativas.