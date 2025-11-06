Meghan Markle regresa a la actuación: Será su primer trabajo tras convertirse en duquesa de Sussex
Su último rol como actriz fue en la serie "Suits", de la cual se retiró para contraer matrimonio.
Su último rol como actriz fue en la serie "Suits", de la cual se retiró para contraer matrimonio.
Por primera vez desde su matrimonio con el Príncipe Harry en 2018, Meghan Markle volverá a trabajar como actriz para una nueva producción.
El mismo año de su casamiento Markle anunció su salida de la serie "Suits" tras protagonizarla durante siete temporadas, y desde entonces no ha vuelto a actuar.
Según detalla Deadline, la estadounidense será parte del elenco de "Close Personal Friends", una nueva película de Amazon MGM Studios que tendrá como protagonistas a Brie Larson, Lily Collins y Jack Quaid.
De acuerdo a su sinopsis, esta película seguirá a "dos parejas: una famosa y una que no lo es, que se conocen en Santa Barbara y rápidamente se convierten en amigos".
En los últimos años, y tras convertirse en duquesa de Sussex, Meghan Markle y Harry firmaron un millonario acuerdo con Netflix para la producción de múltiples contenidos. Uno de ellos fue el programa de cocina "With Love, Meghan", el cual recibió críticas negativas.