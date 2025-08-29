Millaray Viera revela que sufre enfermedad autoinmune tras críticas a su físico
La animadora reveló que incluso estuvo hospitalizada recientemente.
La animadora Millaray Viera abordó las críticas por su físico, revelando que sufre de una enfermedad autoinmune.
A través de Instagram, uno de sus seguidores le consultó por la pérdida de peso, a lo que respondió: "Qué heavy que tantos me pregunten eso. Amigos, mientras estaba en Europa me enfermé".
En este contexto, la también cantante explicó que sufre de "una enfermedad autoinmune que me produjo no solo un hipertiroidismo, sino que una tormenta tiroidea", indicando ademas que sufrió una crisis que la tuvo hospitalizada unos días.
Posteriormente, la exfigura de Chilevisión compartió unas postales para agradecer el apoyo que ha recibido tras sincerarse sobre su salud.
"No sé qué decir, me da pudor, no sabía si hacer este post, pero el amor que he recibido es sobrecogedor y para la tranquilidad de los miles que me han escrito, les digo que estoy BIEN", escribió.
Asimismo, Viera añadió que "la peor parte ya pasó, estoy mejor y pronto estaré recuperada, trabajando con todo y sabiendo vivir con este asunto más controlado".
