Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron romance con candente postal

Tras semanas de rumores y especulaciones, la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal confirmaron que están en una relación amorosa.

Fue a través de la cuenta de Instagram del deportista de 18 años que la pareja reveló su romance con una candente postal.

Allí la argentina (25) aparece celebrando su cumpleaños junto yo a Yamal, quien aparece dándole un cariñoso abrazo en actitud de pareja.

Lamine Yamal es la tercera pareja famosa que se le conoce a la cantante Nicki Nicole, que en el pasado tuvo romances con el argentino Trueno y el mexicano Peso Pluma.