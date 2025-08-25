Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron romance con candente postal

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Desde hace varias semanas existían rumores sobre esta nueva pareja.

Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron romance con candente postal
Tras semanas de rumores y especulaciones, la cantante Nicki Nicole y el futbolista Lamine Yamal confirmaron que están en una relación amorosa.

Fue a través de la cuenta de Instagram del deportista de 18 años que la pareja reveló su romance con una candente postal.

Allí la argentina (25) aparece celebrando su cumpleaños junto yo a Yamal, quien aparece dándole un cariñoso abrazo en actitud de pareja.

Lamine Yamal es la tercera pareja famosa que se le conoce a la cantante Nicki Nicole, que en el pasado tuvo romances con el argentino Trueno y el mexicano Peso Pluma.

Nicki Nicole y Lamine Yamal

