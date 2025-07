Nicolás Copano asegura que Huevo Fuenzalida registró "copano.cl": "Es como una adicción"

En medio de la polémica que envuelve a Daniel "Huevo" Fuenzalida por la inscripción de marcas que comparte con otras personas, el periodista Nicolás Copano contó su propia anécdota con el animador de TVN.

En su programa "Turno AM", Copano denunció que Fuenzalida se apropió del dominio web "copano.cl" sin preguntarle ni pedirle autorización. Años atrás, el "Huevo" y Copano compartían oficinas en el mismo edificio con una relación cordial. "Siempre fue amable y yo no tengo ningún problema con él y nada qué decir", dijo el comunicador.

"Pero cuando se fue y se terminó esa relación, me metí a NIC.cl -sitio de registro de dominios-, y me encontré que él había registrado 'Copano.cl'", agregó.

"Sentí que él quería que lo llamara y le pidiera como un favor diciendo 'déjame el dominio o en su defecto págame el dominio', lo cual iba a conducir a un inevitable conflicto", así que "tomé la decisión estratégica: dejarlo pasar y no le dije nada", contó Copano.

Una vez vencida la propiedad de Fuenzalida, el periodista renovó para sí mismo el dominio "copano.cl" -actualmente está bajo su propiedad-.

"Parece que él lo hace como una especie de adicción, de mala costumbre. Quiero ser justo: creo que esas cosas son de una persona que sufrió algún evento de desconfianza. Lo puedo llegar a comprender, pero no puedo llegar a compartirlo", complementó Copano.

La obsesión de Fuenzalida

En 2023 Nicolás Copano "encaró" a Daniel Fuenzalida cuando fue invitado a su programa "Que te lo digo" y le enrostró el registro del dominio web.

"Me pasó un tiempo que me vino una obsesión por comprar nombres y compré 'Sábadosgigantes.cl', 'Martíncárcamo.cl', 'Dianabolocco.cl'... Y estaban disponibles, no estaban registrados; entonces empecé a registrar todos los nombres, y parece que ahí registré 'Copano.cl'", reconoció Fuenzalida en aquella ocasión.