Nidyan Fabregat revela el abuso que vivió con expareja: "Me daban un pan y té al día"

La española Nidyan Fabregat relató el calvario que vivió estos últimos años a manos de su expareja.

En conversación con "Primer Plano", la modelo indicó que, a raíz de un conflicto en su círculo cercano, tomó la decisión de establecerse en el sur en busca de tranquilidad.

Sin embargo, todo se complicó cuando la exchica reality descubrió que estaba embarazada de gemelas, perdiendo a una de sus hijas y generándole una depresión hasta el día de hoy: "Estaba bien hasta que quedé embarazada. Y mi embarazo fue de riesgo, yo todavía estoy pasando el duelo", confesó.

Al enterarse, el padre de su hija reapareció e intentaron reconstruir el vínculo, llevándose a Fabregat a la casa de su padre en Linares, donde comenzaron a aislarla de su círculo más cercano.

"Yo no comía nada, porque no tenía, porque me gastaron todos mis ahorros, me sacó toda la plata. El sueño de mi vida siempre ha sido ser mamá, pero la lamentablemente la tuve en circunstancias en las que no podía darle de todo", agregó.

La situación empeoró en casa de la exsuegra

Tiempo después, Fabregat fue llevada a la casa de su exsuegra en Valparaíso, donde la situación empeoró.

"No había baño. Me daba pan y un té al día, me encerraban (...) y yo ahí, con mi hija", recordó. "Me decían que me iban a quitar a mi hija. Y yo tenía miedo como estaba sola ¿qué hago?", complementó.

Asimismo, la creadora de contenido para adultos confesó haber sufrido agresiones físicas de parte de su ex y la madre de este. "Me levantaron la mano (...) Yo ya tuve una infancia difícil, muy difícil, pero esto me superó. Esto fue mucho más fuerte", aseguró.

Finalmente, Nidyan logró huir del lugar cuando pudo conectarse a una red wifi y contactar a su hermana y amigos, quienes fueron a su rescate y la trasladaron a Santiago junto a su hija.