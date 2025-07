"No lo puedo creer": Benjamín Vicuña rompió el silencio tras ataques de China Suárez

Tras las fuertes acusaciones de China Suárez, madre de sus hijos menores, Benjamín Vicuña rompió el silencio.

La jornada del lunes, la ex "Casi Ángeles" se lanzó con todo contra su exmarido luego de que este revocara el permiso para viajar al extranjero con sus retoños, con quienes pretendía trasladarse a Turquía a acompañar al futbolista Mauro Icardi, pareja actual de la trasandina.

En este contexto, Suárez cuestionó el rol de padre del chileno, además de acusarlo de serle infiel mientras ella estaba embarazada, tener problemas con el consumo de sustancias, entre otras cosas.

La respuesta de Benjamín Vicuña

En medio de la polémica -donde Pampita salió en defensa del padre de sus hijos-, el periodista argentino Ángel de Brito se puso en contacto con el actor para referirse al tema, donde le advirtió que no contestaría "a tanto odio".

En el comunicado, leído en el programa LAM, el intérprete señaló que "la clase de padre que soy lo saben mis hijos, que es lo importante".

"Realmente no lo puedo creer. No me van a hacer hablar mal de la madre de mis hijos", sentenció.

Si bien, el comunicador consultó a Vicuña si pensaba tomar acciones legales por los dichos de Suárez, el artista nacional prefirió no contestar.