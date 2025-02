Novia de Liam Payne rompe el silencio a meses de la muerte del cantante

A casi cuatro meses de la trágica muerte del cantante Liam Payne,- que cayó de un balcón del hotel donde se hospedaba en Buenos Aires, Argentina el pasado octubre- su novia Kate Cassidy rompió el silencio.

"El amor es muy optimista y uno solo espera que todo salga bien al final. Obviamente, si hubiera visto el futuro, nunca me hubiera ido", partió diciendo en conversación con The Sun.

Además la modelo- que dejó Argentina días antes del fallecimiento del ex One Direction- reveló los motivos por los que decidió regresar a Estados Unidos sin Payne, afirmando que no era la primera vez que viajaban por separado.

"Yo tenía una responsabilidad, nosotros teníamos una responsabilidad. Teníamos a nuestro perro (Nala) y obviamente nunca, jamás, pensé que esto ocurriría", declaró la joven al citado medio.

En este contexto, la influencer afirmó que al momento de dejar la capital trasandina, Payne estaba "muy bien mentalmente", por lo que cree que su deceso fue "un trágico accidente" y no un suicidio como se ha especulado.

Por este motivo, la mujer de 25 años mencionó que la noticia la tomó por sorpresa. "Uno de los amigos de Liam me llamó (...) De repente, tuve un mal presentimiento. Pensé: '¿Por qué alguien inventaría algo así? ¿Es verdad?'. Y me sentí como si me desmayara por completo", aseguró.

Si bien Cassidy, que inició una relación con el músico a fines del 2022, no se refirió a la investigación policial- que hasta el minuto tiene a cinco involucrados- aseguró "no tener responsabilidad" en la tragedia.