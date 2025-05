Pamela Díaz sobre su romance con Felipe Kast: "Mi idea es que pase más piola"

Tras varios meses de especulaciones, Pamela Díaz rompió el silencio sobre su pololeo con Felipe Kast.

En conversación con el podcast "Di la verdad Rosa", la animadora de "Hay que decirlo" confirmó que se encuentra en una relación sentimental con el senador.

"Lo estoy pasando bien, estoy en un momento de mi vida en que estoy tranquila y el estar tranquila hace que uno pueda disfrutar todo esto. No es que yo me agrande. Es la primera vez que yo hablo", confesó.

En este contexto, la Fiera señaló que había decidido mantener su relación lejos del ojo público ya que "sabemos que la política y todo ese ambiente a mí no me gusta mucho, y juntarlo con la farándula, que es otro ambiente...".

"No me gusta, no me siento cómoda, y creo que lo mío no es que ensucie a la política en general (tampoco), a Felipe, para mí es una persona que dentro de todo es destacado entre todos los políticos que hay, sino no estaría con él, pero entonces, mi idea es que pase más piola... yo puedo manejar la farándula perfecto", añadió.

Cabe recordar que hace unas semanas, el sobrino de José Antonio Kast compartió unas imágenes del primer evento al que asistió con Díaz, confirmando con su romance con dicho posteo.