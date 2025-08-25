Pancho Melo relató experiencias paranormales tras la muerte de Carolina Fadic

El actor Pancho Melo desclasificó las experiencias paranormales que vivió tras la muerte de Carolina Fadic.

En el programa web "Sin Editar", Pamela Díaz consultó al intérprete si había vivido algún fenómeno paranormal, recordando a su colega -fallecida el 12 de octubre de 2002 a raíz de un accidente cerebrovascular- y dos inexplicables sucesos que, según el rostro de Mega, están relacionados a la actriz.

"Estaba en una obra de teatro muy dura. Con Paulina Urrutia y Lucho Gnecco, se llamaba 'Devastados'. Y me habían invitado a un programa de Chilevisión, a hablar de ella (Carolina), después de la función y yo no tenía ganas de ir", partió contando

Y añadió: "Y estaba ahí en la platea, esperando que partiera la función, y el escenario era una pieza de hotel, con champaña y cosas y yo estaba ahí pensando: 'no quiero, Carola, no quiero', y de repente... ¡Pa! explotó la champaña, que no había explotado nunca", agregó.

Respecto a la segunda experiencia, el artista señaló que ocurrió "cuando se hizo una romería en Chucre Manzur, en lo que se llamaba 'Galpón 7', en Bellavista; y la gente iba y le dejaba unas flores. Entonces algunos nos repartimos el hecho de estar cuidando un poco a ella. Porque había que limpiar un poco el proceso".

"De repente, me agaché, y sentí que alguien me hizo así (una palmadita en la espalda). Me di vuelta a mirar quién era, y no había nadie, y dije: 'Me estai hueviando, Carolina' (sic). Fue preciso", relató.

Finalmente, Melo afirmó haber tomado estos hechos como una señal: "Yo entendí que ella me dijo: 'Relájate, está todo bien'. Y fui feliz", cerró.