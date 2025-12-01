Pato Oñate y su difícil presente tras la muerte de su esposa: "He bajado 15 kilos"

El periodista Patricio Oñate reapareció en televisión para hablar del difícil momento que atravies.

Durante la última emisión de "Primer Plano", el exnotero de Canal 13 -recordado por su trabajo con la Roja en el Mundial de Francia 98, "Viva el lunes" y "Si se la puede, gana"- contó que todo se debe a que María Cecilia Briceño, su esposa, falleció debido a un agresivo cáncer estomacal.

"Ha sido muy duro, he bajado 15 kilos, estoy con un daño hepático complejo, me agarró el páncreas. Estoy preocupado, estamos peleándola. Yo soy papá, intento ser mamá. Todas las noches son largas quedarse con dos niños chicos de 10 y 13 años es complejo", declaró al estelar de farándula.

En este contexto, admitió que a veces "me quiebro, me mata todo esto que nos pasó, la María Cecilia no se merecía morir como murió y toda esa gente que tiene cáncer que es terrible (...) los últimos tres meses fueron terribles y no me he podido sacar eso de la cabeza.

Además de agradecer al programa de Chilevisión por entregarle un espacio para "hacer un recuento de mi vida", el comunicador aprovechó para disculparse con sus hijos mayores.

"No hablé mucho de mis otros hijos, con quienes no fui un buen papá ni marido, solo fui un proveedor, la vida, el éxito, los viajes, así que pido disculpas", dijo.

Finalmente, Oñate indicó que fue María Cecilia quien "me rehabilitó, salí adelante, estoy de pie pero noqueado. Creo que estoy con depresión y angustia, pero tengo el apoyo de personas de acá que me han acogido".