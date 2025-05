Patricia Maldonado a Matthei: "Anduvo conmigo en las calles por Pinochet y ahora se moderó por conveniencia"

En una entrevista televisiva, la cantante y figura de la TV Patricia Maldonado se refirió a la candidata presidencial Evelyn Matthei y su relación con el dictador Augusto Pinochet.

Maldonado habló en Only Fama de Mega sobre un posible tema político como razón de su salida de TV en 2019 y se le consultó si pudo haber reflexionado sobre su definición política en el estallido social.

En ese contexto, afirmó: "Hay una candidata presidencial que es la señora Evelyn Matthei, anduvo conmigo en las calles cuando se lo llevaron detenido a Pinochet (en Londres), alegábamos en las calles y hoy día 'no, no, no'".

"¿No crees en la moderación de Evelyn Matthei?", le preguntó José Antonio Neme y la ex Mucho Gusto respondió: "Yo no creo".

"Mis principios políticos no me los va a cambiar nada ni nadie", continuó Maldonado.

Y agregó: "Ella se moderó por conveniencia, no por convicción. A mí no me vengan con el cuento 'ahora soy más tirada para la izquierda, no más bien de centro izquierda, no más bien soy de centro derecha'. O tú eres o no eres".

"Hoy día tú para ser candidato a la presidencia tienes que estar en la mentira", sentenció.